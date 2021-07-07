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СБУ проводить в Одеській області антитерористичні навчання

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Київ, Середа 07 липня 2021 15:41
СБУ проводить в Одеській області антитерористичні навчання Фото: СБУ проводить в Одеській області антитерористичні навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Одеській області з 6 по 9 липня проходитимуть антитерористичні навчання, які проводитиме СБУ в рамках міжнародних навчань "Сі Бриз-2021".

Про їх проведення в обласному управлінні СБУ попереджали заздалегідь.

"Тренування, що пройдуть в умовах, максимально наближених до реальних, відбудуться в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському, Болградському районах та в місті Ізмаїл Одеської області", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що мета навчань - "відпрацювання алгоритму дій суб’єктів боротьби з тероризмом із використанням можливостей зведеного підрозділу протидії диверсіям Anti-Sabotage group, сформованого в рамках проведення контрдиверсійного компонента навчань "Сі Бриз-2021".

У відомстві попередили, що під час навчань в окремих районах області можуть тимчасово запроваджувати особливий режим, зокрема, обмеження чи заборону руху транспорту та пішоходів. Також можуть перевіряти документи, що посвідчують особу, особисті речі, автомобілі тощо.

Нагадаємо, в Одесі 28 червня за участю представників близько 30 країн-учасників відбулася урочиста церемонія відкриття українсько-американських навчань "Сі бриз-2021" (Sea Breeze).

Навчання триватимуть до 10 липня в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський та в інших районах України.

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