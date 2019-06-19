СБУ проводит обыски у Рищука по делу Гандзюк

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски у бывшего заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука по делу нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская в Facebook.

Она отметила, что следователи СБУ сегодня проводят ряд обысков в Херсонской области по этому делу.

"Следственные действия проходят в рамках расследования дела по заказному убийству Екатерины Ганзюк. По решению следователя, до завершения расследования детали дела разглашаться не будут", - говорится в сообщении.

Напомним, в Генеральной прокуратуре заявили об отсутствии доказательств против бывшего председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева и его экс-заместителя Евгения Рищука по делу об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Отметим, что активисты неоднократно проводили акции протеста под зданием ГПУ с требованием привлечь к ответственности всех заказчиков убийства Гандзюк. По их словам, это Рыщук и Гордеев.

Как писало РБК-Украина ранее, суд приговорил организатора убийства Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года.