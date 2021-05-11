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СБУ проводит обыски у Медведчука

Автор: Владислав Красинский

Служба безопасности Украины проводит обыски у народного депутата Виктора Медведчука. Подробности следственных действий пока не раскрываются.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.

"Обыски проходят. Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", - сообщили в пресс-службе.

РБК-Украина не сообщили, по какому именно уголовному делу проводятся обыски.

Напомним, в апреле генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что уголовные дела, в которых фигурирует Медведчук, будут иметь логическое завершение.

Известно, что следствие проверяет его в рамках расследований уголовных дел о сети заправок; по фактам возможной контрабанды нефтепродуктов из России; о деятельности его организации "Украинского выбор", трех участников которой подозревают в содействии оккупации Крыма.

Позже Венедиктова заявила, что дело Медведчука является "перспективным" и может привести к тому, что политик получит тюремный срок.

"Подозрение буду подписывать я. Можем (посадить, - ред.)? Да, можем. Вижу ли перспективу? Да, вижу", - отметила генпрокурор.

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