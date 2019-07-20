СБУ проводит обыски на комбинате "АрселорМиттал"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сегодня, 20 июля, проводят обыски на криворожском горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый городско".

Сообщается, что следственные действия ведутся на машине беспрерывного литья заготовок. Правоохранители изъяли копии документации. Также правоохранители изъяли копии документов и начали проверку контроля ионизирующего излучения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк уже отреагировал на информации об обысках. На своей странице в соцсети Facebook он написал: "Тревожный вызов. Разбираюсь".

Кроме того, исполняющий обязанности генерального директора предприятия Александр Иванов рассказал, что представители СБУ пришли с обыском в современный, только что построенный объект - третью машину непрерывного литья заготовок, изъяли копии всех документов на это оборудование и начали проверку по контролю ионизации излучения.

По его словам, предприятие подтвердило свою готовность к новой, комплексной проверке по экологии и уже приняло участие в обсуждении плана дальнейших действий по улучшению состояния окружающей среды с представителями офиса президента.

Напомним, 17 июля РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ разоблачили в Кривом Роге должностных лиц одного из публичных акционерных обществ на противоправной деятельности в отношении загрязнения окружающей среды и открыли дело по факту экоцида. Было установлено, что представители предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве и не допускали работников Государственной экологической инспекции, которые должны были осуществлять измерения токсичных выбросов в воздух.

Ранее предприятие трижды не допускало комиссию для проверки соответствия нормам экологической безопасности. Тогда специалисты написали заявление в полицию. После приезда президента Владимира Зеленского в ДнепрОГА на совещании решили создать экологическую рабочую группу, которая будет контролировать выполнение предприятием экологических обязательств.