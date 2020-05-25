СБУ проводит обыски в Харьковском горсовете

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в Харьковском городском совете. Обыски проводятся в рамках расследования, связанного с введением в городском электротранспорте единого электронного билета E-ticket.

Об этом сообщает местное издание Харків Times.

Сообщается, что обыски проходят в служебных кабинетах заместителя городского главы по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова и директора Департамента инфраструктуры горсовета Сергея Дульфана.

Официально правоохранительные органы и пресс-служба горсовета на момент выхода этой публикации ее не комментируют.

Напомним, 25 мая в Харькове возобновили работу метрополитена.

Кроме того, 22 мая НАБУ провело обыски у служебных лиц "Укрзализныци" и представителей частных компаний.