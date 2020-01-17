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СБУ проводить обшуки в аеропорту Запоріжжя

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 16:12
СБУ проводить обшуки в аеропорту Запоріжжя
Фото: аеропорт "Запоріжжя" (ozh.aero)

Обшуки стосуються кримінальних справ, які порушили ще в 2015 році на тодішнє керівництво аеропорту

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки в міжнародному аеропорту міста Запоріжжя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької міської ради.

За словами директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Валерія Зломинога, обшуки стосуються кримінальних справ, які порушили ще у 2015 році на тодішнє керівництво аеропорту.

"Однак ця справа викликає більше питань, ніж відповідей, тому що події, про які йде мова в постанові про обшук мали місце у 2017 році, а справу порушено ще у 2015 році... Там цілий перелік статей 191, 164, 366. Однак це мало про що говорить, тому що потрібно знати події, що саме інкримінують керівництву, що було в той час. На сьогодні відомо, що обшук відбувається в законному руслі без будь-яких порушень або зловживань з будь-якої сторони", - заявив він.

У мерії зазначили, що слідчо-оперативні дії не вплинули на режим роботи аеропорту і він працює в штатному режимі без затримки рейсів.

Нагадаємо, 2 грудня Служба безпеки України та Генеральна прокуратура провели обшуки в аеропорту Одеси з-за виявленої схеми розкрадання 11 млн гривень, виділених на ремонт аеропорту.

Крім того, раніше Державне бюро розслідувань спільно з ГПУ провело обшуки на митних постах аеропорту "Київ" (Жуляни) та "Запоріжжя", а також на запорізькій митниці.

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