СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді, - джерела

"У Львові проводять обшуки через розкрадання майже 2 млн гривень, виділених на ремонт будинків, пошкоджених обстрілами РФ", - зазначають джерела.

Повідомляється, що мова йде про ремонти будинків на вулиці Стрийській, які виконувала компанія "Рембуд".

Під підозрою перебувають:

директор ЛКП "Рембуд" Олег Поліщук

екс-в.о. голови Франківської РА Оксана Струмеляк

очільниця Галицької РА Галина Гладік.

Що кажуть у міськраді

У Львівській міській раді зазначили, що у їх будівлях нібито не проводяться жодні обшуки, лише у межах розслідування були вручені підозри.

"Триває розслідування щодо закупівлі вікон для будинку на вул. Стрийській, який постраждав від російського ракетного удару. У його межах вручено підозри посадовим особам, які у 2023 році координували екстрене відновлення цього об’єкта. Йдеться про управлінські рішення, які ухвалювались у критичних умовах - під тиском часу, безпеки мешканців і браку ресурсів", - додали у міськраді.