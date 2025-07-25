СБУ проводить обшуки у Львівській міськраді, - джерела

Служба безпеки України сьогодні, 25 липня, проводить обшуки у адміністративних будівлях Львівської міської ради через підозру у розкрадання грошей на відновленні будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
"У Львові проводять обшуки через розкрадання майже 2 млн гривень, виділених на ремонт будинків, пошкоджених обстрілами РФ", - зазначають джерела.
Повідомляється, що мова йде про ремонти будинків на вулиці Стрийській, які виконувала компанія "Рембуд".
Під підозрою перебувають:
У Львівській міській раді зазначили, що у їх будівлях нібито не проводяться жодні обшуки, лише у межах розслідування були вручені підозри.
"Триває розслідування щодо закупівлі вікон для будинку на вул. Стрийській, який постраждав від російського ракетного удару. У його межах вручено підозри посадовим особам, які у 2023 році координували екстрене відновлення цього об’єкта. Йдеться про управлінські рішення, які ухвалювались у критичних умовах - під тиском часу, безпеки мешканців і браку ресурсів", - додали у міськраді.
Нагадаємо, раніше ДБР викрило схему розкрадання бюджетних коштів у Львівській області. Сина чинного народного депутата підозрюють у причетності до оборудки.
За даними слідства, з вересня по грудень 2019 року син нардепа спільно із посадовцями Верхньосиньовидненської селищної ради Сколівського району та посадовцями підконтрольних йому комерційних структур розробили схему заволодіння бюджетними коштами громади.
Також ми писали, що у колишнього та чинного чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу" провели обшуки. Посадовців підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.
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