В СБУ проверяют лиц, которые могут быть причастны к теракту в Луцке

Фото: захваченный автобус с пасажирами в Луцке (volyn24.com)

Террорист, который захватил автобус в Луцке, сейчас находится в следственном изоляторе

В Службе безопасности Украины проверяют возможных причастных лиц к теракту в Луцке и устанавливают места, где террорист с псевдонимом Максим Плохой мог купить оружие. Сейчас он находится в следственном изоляторе Луцка.

Это сообщил начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мера пресечения будет избираться судом, сейчас проводятся следственные действия по выявлению связей, приобретения оружия, некоторые люди задержаны, проводятся следственные действия", - сказал Данюков.

В СБУ добавляют, что в рамках следственных действий принимают меры, чтобы установить возможных причастных лиц и проверяют контакты террориста.

"СБУ была проведена спецоперация "Бумеранг" совместно с полицией", - добавил Данюков.

Напомним, террорист, который вчера захватил автобус с заложниками в центре Луцка, ранее уже находился под наблюдением правоохранительных органов.

Также в МВД объяснили, почему президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что появились фото салона автобуса, в котором террорист удерживал заложников.