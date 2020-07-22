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В СБУ перевіряють осіб, які можуть бути причетні до теракту в Луцьку

Середа 22 липня 2020 12:41
В СБУ перевіряють осіб, які можуть бути причетні до теракту в Луцьку
Фото: захоплений автобус з пасажирами в Луцьку (volyn24.com)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Андрій Козловський

Терорист, який захватив автобус у Луцьку, наразі перебуває в слідчому ізоляторі

В Службі безпеки України перевіряють можливих причетних осіб до теракту в Луцьку та встановлюють місця, де терорист з псевдонімом Максим Плохой міг придбати зброю. Наразі він перебуває в слідчому ізоляторі Луцька.

Це повідомив начальник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков, передає кореспондент РБК-Україна.

"Запобіжний захід буде обиратися судом, зараз проводяться слідчі дії по виявленню зв’язків, придбання зброї, деякі люди затримані, проводяться слідчі дії", - сказав Данюков.

В СБУ додають, що в рамках слідчих дій вживають заходи, щоб встановити можливих причетних осіб та перевіряють контакти терориста.

"СБУ було проведено спецоперацію "Бумеранг" спільно з поліцією", - додав Данюков.

Нагадаємо, терорист, який вчора захопив автобус з заручниками у центрі Луцька, раніше уже перебував під наглядом правоохоронних органів.

Також в МВС пояснили, чому президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста.

Крім того, РБК-Україна раніше повідомляло, що з'явилися фото салону автобуса, в якому терорист утримував заручників.

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