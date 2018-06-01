СБУ провела плановое антитеррористическое обучение в Сумской области

Завершающей стадией учений стал захват "террористов"
В Сумской области Служба безопасности Украины (СБУ) провела плановые антитеррористические и контрдиверсионные тактико-специальные учения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В тренировках приняли участие также региональные подразделения Национальной полиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил Украины, представители органов государственной власти и местного самоуправления.
"В течение учений их участники отработали алгоритм действий по предотвращению возможных диверсионных и террористических угроз на ряде военных объектов и объектах критической инфраструктуры. Они также усовершенствовали навыки по нейтрализации и обезвреживанию условных террористов в лесистой местности", - говорится в сообщении.
Фото: учения СБУ (ssu.gov.ua)
Завершающей стадией учений стал захват "террористов" и освобождение заложников на международном пункте пропуска "Большая Писаревка".
Напомним, 29 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили жительницу Одессы, которая через российские соцсети распространяла антиукраинские материалы.