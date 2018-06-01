Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

СБУ провела планове антитерористичне навчання у Сумській області

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 23:36
Фото: навчання СБУ (ssu.gov.ua)
Фото: навчання СБУ (ssu.gov.ua)

Завершальною стадією навчань стало захоплення "терористів"

У Сумській області Служба безпеки України (СБУ) провела планові антитерористичні та контрдиверсійні тактико-спеціальні навчання. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

У тренуваннях взяли участь також регіональні підрозділи Національної поліції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

"Протягом навчань їх учасники відпрацювали алгоритм дій із запобігання можливим диверсійним та терористичним загрозам на низці військових об’єктів та об’єктах критичної інфраструктури. Вони також удосконалили навички з нейтралізації та знешкодження умовних терористів у лісовій місцевості", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: навчання СБУ (ssu.gov.ua)

Завершальною стадією навчань стало захоплення "терористів" та звільнення заручників на міжнародному пункті пропуску "Велика Писарівка".

Нагадаємо, 29 травня співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили жительку Одеси, яка через російські соцмережі поширювала антиукраїнські матеріали.

В Угорщині з розумінням сприйняли спецоперацію з "убивством" Бабченка У Одеській області СБУ блокувала контрабанду психотропів в Україну
Теги публікації: Служба безпеки України, учения, Сумская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top