СБУ провела планове антитерористичне навчання у Сумській області

Завершальною стадією навчань стало захоплення "терористів"
У Сумській області Служба безпеки України (СБУ) провела планові антитерористичні та контрдиверсійні тактико-спеціальні навчання. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
У тренуваннях взяли участь також регіональні підрозділи Національної поліції, Нацгвардії, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Збройних сил України, представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
"Протягом навчань їх учасники відпрацювали алгоритм дій із запобігання можливим диверсійним та терористичним загрозам на низці військових об’єктів та об’єктах критичної інфраструктури. Вони також удосконалили навички з нейтралізації та знешкодження умовних терористів у лісовій місцевості", - йдеться у повідомленні.
Фото: навчання СБУ (ssu.gov.ua)
Завершальною стадією навчань стало захоплення "терористів" та звільнення заручників на міжнародному пункті пропуску "Велика Писарівка".
Нагадаємо, 29 травня співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили жительку Одеси, яка через російські соцмережі поширювала антиукраїнські матеріали.