СБУ провела обыски у подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Во время обысков правоохранители изъяли телефон подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у подозреваемого в организации покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщил адвокат подозреваемого Евгений Солодко, передают "Украинские новости".

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли только телефон подозреваемого (Бориса Германа, ред.).

"Обыски проводились. Ничего необычного не изымалось. Его телефон изъяли", - прокомментировал Сладко.

Также от добавил, что обыски проводились не сегодня, 1 июня, а раньше. Также уточнил, что обыски прошли на предприятии по изготовлению оружия "Шмайсер".

Напомним, 31 мая 2018 Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержание под стражей в отношении подозреваемого - Бориса Германа - в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

Впоследствии адвокат подозреваемого в покушении на убийство журналиста заявил, что сторона защиты обжалует решение суда.

Добавим, что сегодня состоялась встреча руководителей Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры с дипломатами Большой семерки (G7), во время которой правоохранители объяснили G7 причины инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.