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СБУ провела обшуки у підозрюваного в організації замаху на Бабченка

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 19:31
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

Під час обшуків правоохоронці вилучили телефон підозрюваного в організації замаху на Бабченка

Служба безпеки України (СБУ) провела обшуки у підозрюваного в організації замаху на вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Про це повідомив адвокат підозрюваного Євген Солодко, передають "Українські новини".

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучили лише телефон підозрюваного (Бориса Германа, ред.).

"Обшуки проводилися. Нічого незвичайного не вилучалося. Його телефон вилучили", - прокоментував Солодко.

Також від додав що обшуки проводилися не сьогодні, 1 червня, а раніше. Також уточнив, що обшуки відбулись на підприємстві з виготовлення зброї "Шмайсер".

Нагадаємо, 31 травня 2018 Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою щодо підозрюваного - Бориса Германа - в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко.

Згодом адвокат підозрюваного у замаху на вбивство журналіста заявив, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду.

Додамо, що сьогодні відбулась зустріч керівників Служби безпеки України та Генеральної прокуратури із дипломатами Великої сімки (G7), під час якої правоохоронці пояснили G7причини інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

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Теги публікації: Аркадій Бабченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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