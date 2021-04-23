UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СБУ провела обыски по делу "Центрэнерго". Приходили к офису Коломойского

Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины провела обыски по делу "Центрэнерго". Следственные действия, в частности, проводились в столичном бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Игоря Коломойского.

Об этом сообщил информированный источник РБК-Украина.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту продажи ПАО "Центрэнерго" электроэнергии по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн.

"22 апреля 2021 года сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас продолжаются следственные действия", - сообщили в СБУ.

По информации источника РБК-Украина, речь идет, в том числе, о ночных обысках в бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Игоря Коломойского.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что правоохранители возбудили дело о возможной коррупции в "Центрэнерго". Речь идет о фактах подписания контрактов на поставки угля с неизвестными поставщиками с нарушением тендерных процедур, а также ввоз в Украину угля из ОРДЛО под видом российского и грузинского. При этом в 2019 году в "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности УкраиныобыскИгорь КоломойскийЦентрэнего
Читайте также
В Житомирской области задержали агента ФСБ: искал данные об украинских военных
СБУ разоблачила 10 боевиков "ДНР" в ходе контрдиверсионной операции на Донбассе
Прогноз погоды