СБУ провела обшуки у справі "Центренерго". Приходили до офісу Коломойського

Як повідомили в прес-службі СБУ, слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ "Центренерго" електроенергії за цінами, які на 20-30% нижче собівартості виробництва. На думку слідчих, це призвело до нанесення збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн.

"22 квітня 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. В результаті вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства. Зараз тривають слідчі дії", - повідомили в СБУ.

За інформацією джерела РБК-Україна, мова йде, в тому числі, про нічні обшуки в бізнес-центрі "Міленіум", де знаходиться офіс Ігоря Коломойського.