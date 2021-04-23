СБУ провела обшуки у справі "Центренерго". Приходили до офісу Коломойського

Служба безпеки України провела обшуки у справі "Центренерго". Слідчі дії, зокрема, проводилися в столичному бізнес-центрі "Міленіум", де знаходиться офіс Ігоря Коломойського.
Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.
Як повідомили в прес-службі СБУ, слідчі дії проводяться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу ПАТ "Центренерго" електроенергії за цінами, які на 20-30% нижче собівартості виробництва. На думку слідчих, це призвело до нанесення збитків та розтрати майна ПАТ на суму майже 225 млн грн.
"22 квітня 2021 року співробітники СБУ провели обшуки у фігурантів кримінального провадження. В результаті вилучено електронні носії інформації та документи даного товариства. Зараз тривають слідчі дії", - повідомили в СБУ.
За інформацією джерела РБК-Україна, мова йде, в тому числі, про нічні обшуки в бізнес-центрі "Міленіум", де знаходиться офіс Ігоря Коломойського.
Нагадаємо, влітку минулого року стало відомо, що правоохоронці порушили справу про можливу корупцію в " Центренерго". Йдеться про факти підписання контрактів на постачання вугілля з невідомими постачальниками з порушенням тендерних процедур, а також ввезення в Україну вугілля з ОРДЛО під виглядом російського і грузинського. При цьому в 2019 році в "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського.