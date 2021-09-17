По информации силового ведомства, в тренировках было задействовано более 1,5 тысячи человек и более 100 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Так, в ходе учений был усилен режим безопасности на военных, инфраструктурных и других стратегически важных объектах обоих регионов.

Известно, что в тренировках принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Главной целью учений стало повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины.

Кроме того, участники тренировок отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для эффективного противодействия возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Фото: СБУ провела масштабные учения вблизи границы с РФ (ssu.gov.ua)