За інформацією силового відомства, у тренуваннях було залучено понад 1,5 тисячі осіб і більш як 100 одиниць техніки, в тому числі безпілотні літальні апарати.

Так, у ході навчань було посилено режим безпеки на військових, інфраструктурних та інших стратегічно важливих об’єктах обох регіонів.

Відомо, що у тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України.

Крім того, учасники тренувань відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для ефективної протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

Фото: СБУ провела масштабні навчання поблизу кордону з РФ (ssu.gov.ua)