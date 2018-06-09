Навчання пройшли у співпраці з правоохоронцями Молдови та Румунії

Служба безпеки України (СБУ) провела масштабні міжнародні антитерористичні навчання у Чернівецькій області. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"На території Буковини відбулися планові міжнародні антитерористичні навчання, у ході яких правоохоронці виконували завдання з пошуку та знешкодження умовних диверсійно-терористичних груп", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, навчання пройшли у співпраці з Молдовою та Румунією.

До участі у антитерористичних навчаннях були залучені представники СБУ, Збройних сил України, Нацгвардії, поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів місцевої влади.

"За легендою навчань зловмисники мали намір здійснити серію терористичних актів на території України та сусідніх держав. Завершальною стадією навчань стало захоплення "терористів" на міжнародному пункті пропуску "Мамалига-Крива" україно-молдовського кордону", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ провела антитерористичні навчання (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у червні СБУ провела також планове антитерористичне навчання у Сумській області.