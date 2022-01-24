СБУ обезвредила "террористов" в аэропорту и освободила самолет: видео учений

В учениях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Они отрабатывали задания в условиях максимально приближенных к реальным.

По легенде, условные террористы захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших".

Фото: СБУ провела учения на аэродроме "Антонова"

Правоохранители силой обезвредили "злоумышленников" и "освободили" заложников. Так они усовершенствовали навыки в сфере предотвращения и нейтрализации террористических угроз.