СБУ проведе розслідування сміттєвої блокади Львова, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У Зеленського впевнені, що підстав для відкриття кримінального провадження достатньо

Служба безпеки України проведе розслідування так званої сміттєвої блокади Львова. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Львівської області, повідомляє РБК-Україна.

Під час представлення глави Львівської ОДА Зеленський пообіцяв львівському меру Андрію Садовому, що СБУ проведе розслідування за фактом пожежі Грибовицького сміттєзвалища та подальшої сміттєвої блокади міста.

"Тому ми і привезли голову Служби безпеки України. Ми хочемо почути конкретні прізвища людей, виконавців, (представників - ред.) виконавчої влади, місцевої влади, які сприяли цьому тиску. Якщо можна почути відповіді на ці питання, то ми займемося цими людьми", - заявив він.

Крім того, глава Офісу президента Андрій Богдан додав, що, на його думку, заяв Садового щодо тиску збоку адміністрації тодішнього президента Петра Порошенко достатньо для відкриття кримінального провадження. В свою чергу Садовий заявив, що вразі відкриття провадження надасть правоохоронцям всі необхідні документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відправився з робочим візитом у Львівську та Закарпатську області. Глава держави планує провести ряд зустрічей та представити новопризначених очільників Обласних державних адміністрацій.