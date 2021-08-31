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СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Ужгород"

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Ужгород, Вторник 31 августа 2021 16:33
СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Ужгород" Фото: СБУ проведет антитеррористические учения в аэропорту "Ужгород" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Антитеррористические учения СБУ пройдут на территории Международного аэропорта "Ужгород". Начало запланировано на 7 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Mukachevo.

Отмечается, что антитеррористические учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным. Из-за применения специальной техники и вооружения - возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта.

В СБУ также просят, чтобы граждане имели при себе документы и предупреждают об осмотре автомобилей. Учения пройдут с соблюдением прав и свободы человека

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Служба безопасности Украины Ужгород
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