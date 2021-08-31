ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ проведе антитерористичні навчання в аеропорту "Ужгород"

Новость на русском →
Ужгород, Вівторок 31 серпня 2021 16:33
СБУ проведе антитерористичні навчання в аеропорту "Ужгород" Фото: СБУ проведе антитерористичні навчання в аеропорту "Ужгород" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Антитерористичні навчання СБУ пройдуть на території Міжнародного аеропорту "Ужгород". Початок запланований на 7 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Mukachevo.

Зазначається, що антитерористичні навчання пройдуть в умовах максимально наближених до реальних. Через застосування спеціальної техніки та озброєння - можливе тимчасове обмеження пересування людей та транспорту.

У СБУ також просять, аби громадяни мали при собі документи та попереджають про огляд автомобілів. Навчання пройдуть з дотриманням прав та свободи людини

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Ужгород
NEWS
Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно
Залужний про відбиття масштабної агресії Росії: армія готується постійно
DAILY
"Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію