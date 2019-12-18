СБУ на протяжении года разоблачила 17 иностранных агентов

Оперативники Службы безопасности Украины на протяжении 2019 года прекратили деятельность 17 агентов иностранных спецслужб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, на протяжении года по материалам военной контрразведки были открыты 538 уголовных производств. Почти 200 из них были открыты за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

На протяжении года оперативники зафиксировали 67 попыток доступа к информации с ограниченным доступом со стороны представителей 14 иностранных государств, а также пресечена деятельность 17 иностранных агентов. В частности в сотрудничестве с иностранными спецслужбами были разоблачены действующие и бывшие военнослужащие Вооруженных сил.

"Так сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки спецслужбами РФ военнослужащих-секретоносителей ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере", - рассказали в СБУ.

Кроме того, на протяжении года к различным срокам наказания были приговорены более 40 человек, среди них двое - за государственную измену, а еще 16 - за терроризм. Всего в суд были направлены более 100 уголовных производств.

Напомним, ранее сообщалось, что оперативники СБУ объявили подозрение бывшей сотруднице так называемого "верховного суда ДНР". Женщина в течение 3 лет работала в "судебном департаменте ДНР", в частности, отвечала за выполнение приговоров украинским военнопленным. Позже пособница террористов переехала с мужем в Киев. Женщине грозит до 15 лет заключения.