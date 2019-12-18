СБУ впродовж року викрила 17 іноземних агентів

Оперативники Служби безпеки України впродовж 2019 року припинили діяльність 17 агентів іноземних спецслужб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, впродовж року за матеріалами військової контррозвідки було відкрито 538 кримінальних проваджень. Майже 200 з них було відкрито за злочини проти основ національної та громадської безпеки.

Впродовж року оперативники зафіксували 67 спроб доступу до інформації з обмеженим доступом з боку представників 14 іноземних держав, а також припинено діяльність 17 іноземних агентів. Зокрема у співпраці з іноземними спецслужбами було викрито діючих та колишніх військовослужбовців Збройних сил.

"Так співробітники військової контррозвідки СБУ викрили спроби вербування спецслужбами РФ військовослужбовців-секретоносіїв ЗСУ для отримання розвідувальної інформації в оборонній сфері", - розповіли в СБУ.

Крім того, впродовж року до різних термінів покарання було засуджено понад 40 осіб, серед низ двоє - за державну зраду, а ще 16 - за тероризм. Загалом до суду було скеровано понад 100 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оперативники СБУ оголосили підозру колишній працівниці так званого "верховного суду ДНР". Жінка протягом 3 років працювала у "судовому департаменті ДНР", зокрема, відповідала за виконання вироків українським військовополоненим. Пізніше пособниця терористів переїхала з чоловіком в Київ. Жінці загрожує до 15 років ув'язнення.