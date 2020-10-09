СБУ просит МИД повлиять на блокировку российских приложений

Фото: приложение "ВКонтакте" (pixabay.com)

Служба безопасности Украины просит Министерство иностранных дел повлиять на блокировку российских приложений в Play Market и App Store. В частности, через обращения к иностранным партнерам о необходимости соблюдения компаниями Google и Apple законодательных запретов на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины в Telegram.

Сообщается, что СБУ обратилась в Google и Apple по поводу распространения в Play Market и App Store мобильных приложений, в том числе российских социальных сетей. Речь идет о тех, которые разработаны компаниями, против которых действуют экономические и другие санкции.

"В то же время Служба безопасности обратилась с просьбой в МИД Украины, чтобы министерство также проинформировало иностранных партнеров, работающих на территории нашего государства, о соблюдении требований действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Порванные сети. Как в Украине борются с "ВКонтакте" и причем здесь выборы" писало, что с середины сентября запрещенная социальная сеть обошла блокировки и стала доступна для пользователей через приложение.

Эксперты рассказали РБК-Украина, что угроза российских социальных сетей для национальной безопасности преувеличена.