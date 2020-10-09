СБУ просить МЗС вплинути на блокування російських додатків

Фото: додаток "ВКонтакте" (pixabay.com)

Служба безпеки України просить Міністерство закордонних справ вплинути на блокування російських додатків у Play Market та App Store. Зокрема, через звернення до іноземних партнерів про необхідність дотримання компаніями Google і Apple законодавчих заборон на території України.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України в Telegram.

Повідомляється, що СБУ звернулася до Google і Apple з приводу поширення в Play Market та App Store мобільних додатків, у тому числі російських соціальних мереж. Мова йде про тих, що розроблені компаніями, проти яких діють економічні та інші санкції.

"У той же час Служба безпеки звернулася з проханням до МЗС України, щоб міністерство також поінформувало іноземних партнерів, що працюють на території нашої держави, про дотримання вимог чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Порвані мережі. Як в Україні борються з "ВКонтакте" і причому тут вибори" писало, що з середини вересня заборонена соціальна мережа обійшла блокування і стала доступна для користувачів через додаток.

Експерти розповіли РБК-Україна, що загроза російських соціальних мереж для національної безпеки перебільшена.