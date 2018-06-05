В СБУ прокомментировали опубликованный список из 47 журналистов

Материалы следствия разглашать нельзя без разрешения следователя и прокурора

В Службе безопасности Украины (СБУ) прокомментировали опубликованный в СМИ список из 47 журналистов - потенциальных жертв российских спецслужб. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила Елена Гитлянская.

"Я не знаю, что это за список, я не знаю, соответствует он действительности или нет. Любая подобная информация является тайной следствия. О подлинности этого списка я сказать ничего не могу. Разглашать информацию не имею права, но СБУ список никому в СМИ не передавала", - сообщила Гитлянская.

Отметим, материалы следствия разглашать нельзя без разрешения следователя и прокурора, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность, но только в случае, если лицо письменно предупреждено о неразглашении.

Напомним, 2 июня сообщалось, что в списке потенциальных жертв российских спецслужб, который получили правоохранители в ходе следствия по подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко, фигурируют десятки украинских журналистов.

Сегодня в СМИ было опубликовано список из 47 журналистов и блогеров, на жизни которых может быть совершено покушение.