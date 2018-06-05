У СБУ прокоментували опублікований список із 47 журналістів

Матеріали слідства розголошувати не можна без дозволу слідчого і прокурора

У Службі безпеки Украіни (СБУ) прокоментували опублікований у ЗМІ список із 47 журналістів - потенційних жертв російських спецслужб. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила Олена Гітлянська.

"Я не знаю, що це за список, я не знаю, відповідає він дійсності, чи ні. Будь-яка подібна інформація є таємницею слідства. Про автентичність цього списку я також сказати нічого не можу. Розголошувати інформацію не маю права, але СБУ список нікому в ЗМІ не передавала", - повідомила Гітлянська.

Зазначимо, матеріали слідства розголошувати не можна без дозволу слідчого і прокурора, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність, але тільки у разі, якщо особа письмово попереджена про нерозголошення.

Нагадаємо, 2 червня повідомлялося, що у списку потенційних жертв російських спецслужб, який отримали правоохоронці в ході слідства по підготовці замаху на журналіста Аркадія Бабченка, фігурують десятки українських журналістів.

Сьогодні у ЗМІ було опубліковано список з 47 журналістів і блогерів, на життя яких може бути скоєно замах.