В СБУ прокомментировали интервью Гиркина для Гордона

Служба безопасности Укаины прокомментировала недавнее интервью бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) для журналиста Дмитрия Гордона. В частности, Служба обещает "изучить ситуацию".

Как передает РБК-Украина, об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии "BBC News Украина".

В ответ на вопрос, будет ли ведомство как-то реагировать на это интервью, в пресс-службе сказали: "СБУ изучит ситуацию вокруг интервью з Гиркиным".

Отметим, Гиркин во время своего интервью рассказал о конкретных фактах совершения им особо тяжких преступлений.

Он был так называемым "министром обороны ДНР". Также он ранее признавал, что участвовал в действиях, которые способствовали аннексии Крыма.

Кроме того, Гиркин является одним из обвиняемых в деле о сбитии пассажирского Boeing рейса "Малайзийских авиалиний" MH17 на Донбассе. Тогда Гиркин в своих соцсетях написал, что боевики сбили "украинский самолет". Он удалил свои сообщения впоследствии, когда оказалось, что это за самолет.

В ноябре 2014 года суд удовлетворил ходатайство генеральной прокуратуры о задержании руководителей незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игоря Гіркіна-Стрелкова и Игоря Безлера (кличка "Бес").

Напомним, недавно Дмитрий Гордон взял интервью у бывшей сотрудницы прокуратуры Крыма Натальи Поклонской, которая после аннексии полуострова стала российским прокурором Крыма, а впоследствии - депутатом Госдумы России.

Прокуратура Автономной Республики Крым заявила впоследствии, что использует слова Поклонской в уголовном производстве против нее. Против Поклонской открыто два производства.