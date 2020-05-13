Прокуратура использует интервью Поклонской для уголовного дела против экс-прокурора

Фото: Наталья Поклонская (kremlin.ru)

Речь идет об интервью Поклонской для издания Дмитрия Гордона

Прокуратура Автономной Республики Крым использует недавнее интервью бывшей сотрудницы прокуратуры Крыма Натальи Поклонской в уголовном производстве против нее. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копейка в эфире "Радио Крым.Реалии".

Речь идет об интервью Поклонской для издания Дмитрия Гордона. Сейчас против бывшей сотрудницы украинской прокуратуры Поклонской, которая после аннексии полуострова стала российским прокурором Крыма, а впоследствии - депутатом Госдумы России, открыто два производства.

"Вся информация, содержащаяся в указанном интервью, будет приобщена к материалам уголовного производства и ему будет дана оценка", - сказал Копейка.

Отметим, что после аннексии півтострова Наталью Поклонську в 2014 году подконтрольная Кремлю власти полуострова назначили прокурором Крыма. Поклонская инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на аннексированном полуострове.

Впоследствии Поклонскую избрали в Госдуму России на "выборах", которые устроила Москва в Крыму. Украина не признали эти выборы, как и множество стран Европы, а также США. Эти страны также внесли Поклонську к санкционного списка.

Украина возбудила против Натальи Поклонской два уголовных дела: о государственной измене и о причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, недавно Поклонская потребовала у президента Украины Владимира Зеленского восстановить водоснабжение в оккупированный Крым.