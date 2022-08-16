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СБУ призвали обратиться к СНБО для введения санкций на российского букмекера 1xBet в Украине

Фото: СБУ призвали обратиться к СНБО для введения санкций на российского букмекера 1xBet в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Службу безопасности Украины призывают вмешаться в работу российского букмекера 1xBet в Украине и обратиться к СНБО для введения санкций на компанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественного активиста Татьяну Локацкую в Facebook.

"СНБО быстро и оперативно реагирует на обращения. В моем случае по поводу российской 1xBet, свободно работающей в Украине. За несколько дней пришел ответ, которым СНБО перебросило мяч на сторону СБУ - мол, они должны сделать представление на включение в санкционный список. Не проблема, подключаем СБУ. Подала обращение в СБУ с просьбой подать в СНБО предложение о наложении санкций на все физические и юридические лица, связанные с российской букмекерской конторой 1xBet, на саму контору 1xBet и на ООО "Твоя беттинговая компания", которой выдали лицензию на работу 1xBet в Украине”, - сообщила активист.

Как известно, ранее Локацкая подала обращение в Совет национальной безопасности и обороны Украины с просьбой наложить санкции на 1xBet и на его представителя в Украине - ООО "Твоя беттинговая компания" как на бизнес, принадлежащий гражданам страны-агрессора.

Ранее, в разгар полномасштабного вторжения России в Украину, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала две лицензии "Твоей беттинговой компании" на работу в Украине российского букмекера 1xBet на веб-сайте 1xbet.ua.

Аннулировать данные лицензии от президента Украины потребовали более 26 тысяч украинцев, подписавших петицию на официальном сайте президента.

Помимо этого, в Украине продолжают работать еще несколько веб-сайтов 1xBet, которые ведут деятельность на территории Украины без соответствующих на то лицензий.

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