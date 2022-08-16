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СБУ закликали звернутися до РНБО для введення санкцій на російського букмекера 1xBet в Україні

Фото: СБУ закликали звернутися до РНБО для введення санкцій на російського букмекера 1xBet в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Службу безпеки України закликають втрутитися в роботу російського букмекера 1xBet в Україні та звернутися до РНБО для введення санкцій на компанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадського активіста Тетяну Локацьку у Facebook.

"РНБО швидко і оперативно реагує на звернення. У моєму випадку з приводу російської 1xBet, вільно працює в Україні. За кілька днів прийшла відповідь, якою РНБО перекинуло м'яч на бік СБУ - мовляв, вони повинні зробити подання на включення до списку санкцій. Не проблема, підключаємо СБУ. Подала звернення до СБУ з проханням подати в РНБО пропозицію про накладення санкцій на всі фізичні та юридичні особи, пов'язані з російською букмекерською конторою 1xBet, на саму контору 1xBet і на ТОВ "Твоя беттінгова компанія", якій видали ліцензію на роботу 1xBet в Україні", - повідомила активіст.

Як відомо, раніше Локацька подала звернення до Ради національної безпеки і оборони України з проханням накласти санкції на 1xBet і на його представника в Україні - ТОВ "Твоя беттінгова компанія" як на бізнес, що належить громадянам країни-агресора.

Раніше, в розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала дві ліцензії "Твоій беттінговій компанії" на роботу в Україні російського букмекера 1xBet на веб-сайті 1xbet.ua.

Анулювати дані ліцензії від президента України зажадали понад 26 тисяч українців, підписали петицію на офіційному сайті президента.

Крім цього, в Україні продовжують працювати ще кілька веб-сайтів 1xBet, які ведуть діяльність на території України без відповідних на те ліцензій.

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