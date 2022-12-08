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СБУ прийшла з обшуками до двох монастирів МП у Житомирській області

Фото: СБУ проводить обшуки у монастирях у Житомирській області (facebook.com/ssu.zhytomyr)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці продовжують перевіряти церкви УПЦ Московського патріархату в Україні. Цього разу СБУ прийшла до монастирів у Житомирській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБУ в Житомирській області в Facebook.

СБУ проводить обшуки у Коростенському районі на території та у приміщеннях:

  • Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;

  • Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;

  • Скиті цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти МП як осередки "русского мира", а також для убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів.

"Спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території нашої держави.", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ проводить обшуки у монастирях у Житомирській області (facebook.com/ssu.zhytomyr)

Нагадаємо, вчора СБУ повідомила, що проводить перевірки ще 13 об'єктів УПЦ МП у трьох областях України.

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