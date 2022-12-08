СБУ прийшла з обшуками до двох монастирів МП у Житомирській області

СБУ проводить обшуки у Коростенському районі на території та у приміщеннях:

Чоповицького Афонської ікони Божої матері жіночого ставропігійного монастиря;

Казанської ікони Божої матері чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії;

Скиті цього монастиря на честь преподобного Сілуана Афонського.

Правоохоронці перевіряють, чи не використовують об'єкти МП як осередки "русского мира", а також для убезпечення населення від можливих провокацій і терористичних актів.

"Спільно з представниками релігійних організацій правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, та предметів, заборонених до обігу на території нашої держави.", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ проводить обшуки у монастирях у Житомирській області (facebook.com/ssu.zhytomyr)