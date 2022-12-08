СБУ пришла с обысками в два монастыря МП в Житомирской области

СБУ проводит обыски в Коростенском районе на территории и в помещениях:

Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;

Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;

Скиты этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.

Правоохранители проверяют, не используют ли объекты МП как ячейки "русского мира", а также для защиты населения от возможных провокаций и террористических актов.

"Совместно с представителями религиозных организаций правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обращению на территории нашего государства", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ проводит обыски в монастырях в Житомирской области (facebook.com/ssu.zhytomyr)