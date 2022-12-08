СБУ пришла с обысками в два монастыря МП в Житомирской области

Правоохранители продолжают проверять церкви УПЦ Московского патриархата в Украине. В этот раз СБУ пришла в монастыри в Житомирской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБУ в Житомирской области в Facebook.
СБУ проводит обыски в Коростенском районе на территории и в помещениях:
Чоповицкого Афонской иконы Божией Матери женского ставропигиального монастыря;
Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии;
Скиты этого монастыря в честь преподобного Силуана Афонского.
Правоохранители проверяют, не используют ли объекты МП как ячейки "русского мира", а также для защиты населения от возможных провокаций и террористических актов.
"Совместно с представителями религиозных организаций правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности, и предметов, запрещенных к обращению на территории нашего государства", - говорится в сообщении.
Фото: СБУ проводит обыски в монастырях в Житомирской области (facebook.com/ssu.zhytomyr)
Напомним, вчера СБУ сообщила, что проводит проверки еще 13 объектов УПЦ МП в трех областях Украины.
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