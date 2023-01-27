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СБУ прийшла з обшуками до очільника Сумської облради, - ЗМІ

Фото: голова Сумської облради Віктор Федорченко (sorada.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Під будинком голови Сумської облради Віктора Федорченка зібралися співробітники СБУ. Вони очікують на слідчого з ухвалою суду для проведення обшуків у чиновника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання SumyToday.

"Події відбуваються біля будинку на перехресті вул. Данила Галицького і Берестовської (Пушкіна)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, наразі проводяться обшуки в кабінеті заступника колишнього голови Сумської ОВА Олега Клименчукова.

Як повідомили журналісти, обшуки, які хочуть провести у Федорченка, пов'язані з кримінальним провадженням за ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Попередньо, йдеться про нібито привласнення бюджетних коштів під час встановлення в Сумській області бетонних укріплень шляхом завищення цін.

В ЗМІ додають, що процесуальне керівництво у цій справі здійснює обласна прокуратура.

Нагадаємо, раніше ми писали про масові відставки керівників ОВА. Зокрема, також був звільнений і керівник Сумської області Дмитро Живицький.

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