СБУ пришла с обысками к главе Сумского облсовета, - СМИ

"События происходят у дома на перекрестке ул. Даниила Галицкого и Берестовской (Пушкина)", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, в настоящее время проводятся обыски в кабинете заместителя бывшего главы Сумской ОВА Олега Клименчукова.

Как сообщили журналисты, обыски, которые хотят провести у Федорченко, связаны с уголовным производством по ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Предварительно речь идет о якобы присвоении бюджетных средств при установке в Сумской области бетонных укреплений путем завышения цен.

В СМИ добавляют, что процессуальное руководство по этому делу осуществляет областная прокуратура.

Напомним, ранее мы писали о массовых отставках руководителей ОВА. В частности, также был уволен и руководитель Сумской области Дмитрий Живицкий.

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