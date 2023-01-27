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СБУ пришла с обысками к главе Сумского облсовета, - СМИ

Фото: глава Сумского облсовета Виктор Федорченко (sorada.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Под домом главы Сумского облсовета Виктора Федорченко собрались сотрудники СБУ. Они ожидают следователя с разрешением суда для проведения обысков у чиновника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание SumyToday.

"События происходят у дома на перекрестке ул. Даниила Галицкого и Берестовской (Пушкина)", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, в настоящее время проводятся обыски в кабинете заместителя бывшего главы Сумской ОВА Олега Клименчукова.

Как сообщили журналисты, обыски, которые хотят провести у Федорченко, связаны с уголовным производством по ст. 191 УК (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Предварительно речь идет о якобы присвоении бюджетных средств при установке в Сумской области бетонных укреплений путем завышения цен.

В СМИ добавляют, что процессуальное руководство по этому делу осуществляет областная прокуратура.

Напомним, ранее мы писали о массовых отставках руководителей ОВА. В частности, также был уволен и руководитель Сумской области Дмитрий Живицкий.

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