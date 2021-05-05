СБУ привлекли третьим лицом к делу о запрете "Партии Шария"

Окружной административный суд Киева привлек управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области третьим лицом к делу о запрете "Партии Шария" . Следующее судебное заседание состоится 28 мая.

Об этом говорится в сообщении на сайте суда .

"В ходе заседания по ходатайству представителей ответчика суд привлек третьим лицом по делу Главное управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области. Суд назначил следующее судебное заседание на 28 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня ОАСК рассматривал иск Министерства юстиции о запрете деятельности политической "Партии Шария". Дело рассматривается по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.

Напомним, в марте Минюст подал иск в ОАСК с требованием запретить "Партию Шария". В министерстве утверждают, что при регистрации партии были подделаны подписи.

На сегодня самого блогера Анатолия Шария внесли в базу розыска Министерства внутренних дел Украины по подозрению в государственной измене. Более того, Служба безопасности Украины запросила международную правовую помощь. Ему также инкриминируют распространение российской пропаганды.