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СБУ пришла с обысками в Полтавский горсовет: что известно

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Полтава, Четверг 02 сентября 2021 16:25
СБУ пришла с обысками в Полтавский горсовет: что известно Фото: СБУ проводит обыски в Полтавском городском совете (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ из Киева и Полтавы пришли с обысками в Полтавский городской совет. Известно о задержании ряда должностных лиц и следственных действиях в кабинете главного архитектора города Николая Шевелева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Полтавщина.

По предварительной информации, правоохранители задержали главу фракции "За будущее" в Полтавском горсовете Евгения Диканя. Также известно о ряде других должностных лиц, которые также фигурируют в деле.

Фото: СБУ проводит обыски в Полтавском городском совете (poltava.to)

Сотрудники СБУ пришли с обысками в кабинет мэра города Александра Мамая.

Дикань, со своей стороны, не знает причины обысков, однако, как отмечает издание, это связано с тем, что чиновник, якобы, вымогал взятку у предпринимателя за выдачу необходимых разрешительных документов по вопросам градостроительства и архитектуры.

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