СБУ прийшла з обшуками в Полтавську міськраду: що відомо

Співробітники СБУ з Києва та Полтави прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. Наразі відомо про затримання низки посадовців та слідчі дії у кабінеті головного архітектора міста Миколи Шевельова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Полтавщина .

За попередньою інформацією, правоохоронці затримали голову фракції "За Майбутнє" у Полтавській міськраді Євгена Диканя. Також відомо про низку інших посадових осіб, які також фігурують у справі.

Фото: СБУ проводить обшуки в Полтавській міській раді (poltava.to)

Співробітники СБУ також прийшли з обшуками до кабінету міського голови міста Олександра Мамая.

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Дикань, зі свого боку, не знає причини обшуків, однак, як зазначає видання, це пов’язано з тим, що посадовець, нібито, вимагав хабар у підприємця за видачу необхідних дозвільних документів з питань містобудування та архітектури.