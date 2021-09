СБУ прийшла з обшуками в Полтавську міськраду: що відомо

За попередньою інформацією, правоохоронці затримали голову фракції "За Майбутнє" у Полтавській міськраді Євгена Диканя. Також відомо про низку інших посадових осіб, які також фігурують у справі.

Співробітники СБУ також прийшли з обшуками до кабінету міського голови міста Олександра Мамая.