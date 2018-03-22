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Интервью

СБУ разоблачила агентурную сеть российских спецслужб в Харьковской области

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 13:47
Фото: арест агента РФ (facebook.com-SecurSerUkraine)
Фото: арест агента РФ (facebook.com-SecurSerUkraine)

СБУ пресекла деятельность российских спецслужб в Украине

В Харьковской области сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В частности, оперативники установили, что в состав сети входило трое местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной полиции в Харьковской области.

При проведении следственных действий сотрудники СБ Украины задокументировали связь участников агентурной сети из ГУ ГШ ВС РФ, а также факты передачи капитаном полиции служебной информации МВД Украины, в том числе с ограниченным доступом.

Кроме этого, злоумышленники передали российским кураторам личные данные участников антитеррористической операции. В ходе обысков по местам проживания задержанных, сотрудники СБУ изъяли вещественные доказательства, которые подтверждают факт выполнения ими преступных задач в интересах спецслужб РФ.

Фигурантам дела объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, как сообщалось ранее, в Чернигове разоблачили банду, провоцировавшую межнациональные конфликты по приказу спецслужб РФ.

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Теги: Служба безопасности Украины, Российская Федерация, агент
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