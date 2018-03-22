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Интервью

В Чернигове разоблачили банду, провоцировавшую межнациональные конфликты по приказу спецслужб РФ

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 11:02
Фото: изъятое в ходе обысков (ssu.gov.ua)
Фото: изъятое в ходе обысков (ssu.gov.ua)

Участники банды были причастны к совершению ряда актов вандализма на территории Сумской и Волынской областей

В Чернигове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили банду, которая по приказу спецслужб Российской Федерации провоцировала межнациональные конфликты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб совершала преступления направленные на разжигание межнациональной розни и нанесение ущерба международному имиджу Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники банды были причастны к совершению ряда актов вандализма в отношении объектов польского и еврейского культурно-религиозного наследия на территории Сумской и Волынской областей.

"В ночь с 25 на 26 декабря 2017 года в селе Мельники Шацкого района на Волыни злоумышленники обрисовали и разбили кресты братской могилы польских пограничников, которые погибли в сентябре 1939 года в боях с красной армией. В ночь с 29 на 30 декабря 2017 года вандалы нанесли антисемитскую надпись на здании еврейской общины "Еврейский дом" в Сумах", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили в домах фигурантов дела восемь тротиловых шашек, пять гранат РГД-5, холодное оружие, антиукраинскую символику и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

По указанным фактам открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

Фото: выявленное в ходе обысков (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ заблокировала пропаганду "Житомирской народной республики" в интернете.

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Теги: Служба безопасности Украины, Чернигов
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