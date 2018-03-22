СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб в Харківській області

СБУ припинила діяльність російських спецслужб в Україні

У Харківській області співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність агентурно-информаторской мережі Головного управління Генштабу Збройних сил РФ. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Зокрема, оперативники встановили, що до складу мережі входило троє місцевих жителів, один з яких був діючим офіцером Національної поліції в Харківській області.

При проведенні слідчих дій співробітники СБ України задокументували зв'язок учасників агентурної мережі з ГУ ГШ ЗС РФ, а також факти передачі капітаном поліції службовою інформацією МВС України, в тому числі з обмеженим доступом.

Крім цього, зловмисники передали російським кураторам особисті дані учасників антитерористичної операції. В ході обшуків за місцями проживання затриманих співробітники СБУ вилучили речові докази, які підтверджують факт виконання ними злочинних завдань в інтересах спецслужб РФ.

Фігурантам справи оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Чернігові викрили банду, провоцировавшую міжнаціональні конфлікти за наказом спецслужб РФ.