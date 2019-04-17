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СБУ пресекла передачу персональных данных украинских избирателей в РФ

Новости » Общество    17.04.2019 - 16:07
СБУ пресекла передачу персональных данных украинских избирателей в РФ
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Жительница Днепропетровской области пыталась сбыть базу данных, которая насчитывала личную информацию и контактные телефоны полтора миллиона украинцев

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины пресекли передачу персональных данных украинских избирателей в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что жительница Каменская Днепропетровской области с помощью специализированных форумов в интернете пыталась сбыть базу данных, которая насчитывала личную информацию и контактные телефоны полтора миллиона граждан Украины.

Среди "заказчиков" данных правоохранители обнаружили граждан РФ, вероятно представителей российских спецслужб, которые имели целью использовать базу данных для "телефонного терроризма" накануне и во время проведения выборов президента Украины. Предполагалось, что такие звонки должны были повлиять на ход избирательного процесса и делегитимизировать его результаты.

Сотрудники СБУ провели санкционированные обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника и средства связи, используемые в противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос об объявлении женщине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора.

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