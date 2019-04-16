СБУ разоблачила пророссийского интернет-агитатора

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Женщина действовала по заданию так называемого "министерства информации" "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Установлено, что жительница Мариуполя на персональных страницах запрещенных социальных сетей размещала материалы с призывами к изменениям государственной границы Украины. Также она популяризировала террористические оккупационные власти на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Накануне выборов президента Украины женщина в разных группах соцсетей распространила более двенадцать тысяч сообщений с призывами к изменению государственного конституционного строя и вмешательства в избирательный процесс.

Деятельность агитатора координировали кураторы из временно неподконтрольной территории Украины. Определенную часть материалов для распространения в интернете она получала от представителей так называемого "министерства информации ДНР". Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили по месту жительства злоумышленницы компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в начале апреля Сотрудники службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили антиукраинского интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора.