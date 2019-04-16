ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ разоблачила пророссийского интернет-агитатора

Новости » Общество    16.04.2019 - 22:14
СБУ разоблачила пророссийского интернет-агитатора
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Женщина действовала по заданию так называемого "министерства информации" "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Установлено, что жительница Мариуполя на персональных страницах запрещенных социальных сетей размещала материалы с призывами к изменениям государственной границы Украины. Также она популяризировала террористические оккупационные власти на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Накануне выборов президента Украины женщина в разных группах соцсетей распространила более двенадцать тысяч сообщений с призывами к изменению государственного конституционного строя и вмешательства в избирательный процесс.

Деятельность агитатора координировали кураторы из временно неподконтрольной территории Украины. Определенную часть материалов для распространения в интернете она получала от представителей так называемого "министерства информации ДНР". Во время обысков сотрудники СБУ обнаружили по месту жительства злоумышленницы компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающими противоправную деятельность.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в начале апреля Сотрудники службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области разоблачили антиукраинского интернет-агитатора, который действовал в интересах страны-агрессора. 

У Путина ответили на планы выдавать паспорта на Донбассе На Донбассе отбито нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Служба безопасности УкраиныДонбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь