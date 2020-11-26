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ГБР провело обыски в лесхозах Киевской области из-за незаконных рубок

Украина, Четверг 26 ноября 2020 11:40
ГБР провело обыски в лесхозах Киевской области из-за незаконных рубок
Фото: обыски (dbr.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Государственное бюро расследований провело обыски в лесхозах Киевской области. Их провели в рамках уголовного дела о незаконных рубках.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведется досудебное расследование по факту злоупотребления властью должностных лиц ГП "Киевоблагролес" и 10 лесохозяйственных предприятий, входящих в его состав.

По данным ГБР, с 1 января 2017 года по 1 апреля 2019 года чиновники систематически незаконно осуществляли рубки под видом формирования и оздоровления лесов.

"В результате которых незаконно заготовили в агролесничествах указанного госпредприятия 174 729,52 куб. м древесины и в дальнейшем реализовали субъектам хозяйствования, чем нанесли тяжкие последствия на сумму более 87 млн гривен", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что сплошные санитарные рубки провели без выводов по оценке воздействия на окружающую среду, что повлекло тяжкие последствия для экологического состояния государства.

Отмечается, что 25 ноября ГБР провело обыски по местам работы и проживания фигурантов на территории Киева и Киевской области. В ходе них правоохранители изъяли электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы и черновики информации, подтверждающей преступную деятельность фигурантов.

Сейчас решается вопрос об уведомлении этим лицам о подозрении по статье о злоупотреблении властью и незаконных порубках, что привело к тяжелым последствиям (ч.4 ст.246, ч.2 ст.364 УК Украины).

Напомним, ранее исполнительный директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен заявила об угрозах для стран Карпатского региона из-за вырубки лесов и изменения климата. Леса Карпат исчезают с угрожающей скоростью.

Как писало РБК-Украина, в Сумской области СБУ разоблачила чиновника одного из агролесхозов в злоупотреблении служебным положением и подделке документов на вырубку леса. Такие действия нанесли ущерб государству на 926 тысяч гривен.

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