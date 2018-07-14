СБУ пресекла деятельность группы торговцев оружием и взрывчаткой из зоны ООС

Оружие из зоны ООС торговцы сбывали в других регионах Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона сил ООС разоблачили и блокировали деятельность группы лиц, которые торговали оружием. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указано, что управление СБУ в Харьковской области установило, что в состав группы входили трое жителей Киева и области, которые наладили канал противоправного перемещения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов из района проведения антитеррористической операции (АТО), а также последующий сбыт в других регионах Украины.

Фото: обыски

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали ряд фактов продажи членами группы средств поражения на общую сумму более ста тысяч гривен и изъяли гранатометы РПГ-22, карабин СКС, гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.

Так, в настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в конце июня сотрудники Государственной погранслужбы обнаружили в районе проведения ООС на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами.