СБУ припинила діяльність групи торговців зброєю та вибухівкою із зони ООС

Зброю із зони ООС торгівці збували в інших регіонах України

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону сил ООС викрили та блокували діяльність групи осіб, які торгували зброєю. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Вказано, що управління СБУ у Харківській області встановило, що до складу групи входили троє мешканців Києва та області, які налагодили канал протиправного переміщення вибухових речовин, зброї та боєприпасів із району проведення антитерористичної операції (АТО), а також подальший збут в інших регіонах України.

Фото: обшуки

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину.

"Співробітники СБ України задокументували низку фактів продажу членами групи засобів ураження на загальну суму понад сто тисяч гривень та вилучили гранатомети РПГ-22, карабін СКС, гранати РГД-5 та Ф-1, набої до автомату Калашникова", - сказано у повідомленні.

Так, наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у кінці червня співробітники Державної прикордонслужби виявили у районі проведення ООС на Донбасі прикордонники виявили схованку з боєприпасами.