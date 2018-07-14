СБУ припинила діяльність групи торговців зброєю та вибухівкою із зони ООС

Новини Надзвичайні події 14.07.2018 - 16:41
Фото: СБУ провела обшуки у групи торговців зброєю (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ провела обшуки у групи торговців зброєю (ssu.gov.ua)

Зброю із зони ООС торгівці збували в інших регіонах України

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону сил ООС викрили та блокували діяльність групи осіб, які торгували зброєю. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Вказано, що управління СБУ у Харківській області встановило, що до складу групи входили троє мешканців Києва та області, які налагодили канал протиправного переміщення вибухових речовин, зброї та боєприпасів із району проведення антитерористичної операції (АТО), а також подальший збут в інших регіонах України.

СБУ припинила діяльність групи торговців зброєю та вибухівкою із зони ООС
СБУ припинила діяльність групи торговців зброєю та вибухівкою із зони ООС
СБУ припинила діяльність групи торговців зброєю та вибухівкою із зони ООС
 

Фото: обшуки

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину.

"Співробітники СБ України задокументували низку фактів продажу членами групи засобів ураження на загальну суму понад сто тисяч гривень та вилучили гранатомети РПГ-22, карабін СКС, гранати РГД-5 та Ф-1, набої до автомату Калашникова", - сказано у повідомленні.

Так, наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у кінці червня співробітники Державної прикордонслужби виявили у районі проведення ООС на Донбасі прикордонники виявили схованку з боєприпасами.

На Донбасі за добу поранені двоє українських військових У Маріуполі поліція виявила сховок бойовиків зі зброєю, викраденої в Криму
Теги:  Служба безпеки України,  оружие,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС