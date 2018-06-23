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Интервью

В районе ООС на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 10:48
Фото: обнаруженные боеприпасы (dpsu.gov.ua)
Фото: обнаруженные боеприпасы (dpsu.gov.ua)

Боеприпасы обнаружили неподалеку от линии разграничения на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, правоохранители получили информацию о возможном укрытим в земле взрывоопасных предметов неподалеку от железнодорожной станции КПВВ "Огородный", что в 300 м от линии столкновения.

"В ходе реализации информации, полученной оперативным путем, военнослужащие отдела "Счастье" Лисичанского отряда совместно с представителями Национальной полиции и ГСЧС, в районе проведения операции объединенных сил, обезвредили тайник с гранатами и патронами", - говорится в сообщении.

Сообщается, что было выявлено 240 патронов калибра 5,45 миллиметров, 5 гранат РГД-5, 1 гранату Ф-1 и 6 запалов к гранатам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области задержали торговца оружием.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, Донбасс, боеприпасы, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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