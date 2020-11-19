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СБУ предупредила вывоз зенитно-ракетного комплекса из Украины

Украина, Четверг 19 ноября 2020 18:04
СБУ предупредила вывоз зенитно-ракетного комплекса из Украины
Фото: изъятие деталей зенитно-ракетного комплекса (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Правоохранители предотвратили вывоз из Украины деталей зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М". Их хотели вывезти в одну из стран Западной Азии.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что должностные лица одной из киевских структур в сфере государственного экспортного контроля планировали вывезти товары военного назначения из Украины. Для сокрытия факта вывоза именно этих товаров они указывали неправдивые характеристики. На продукцию не было необходимых разрешений Госслужбы экспортного контроля Украины.

Оперативники СБУ предупредили вывоз агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М".

Участники схемы подозреваются по ч.1 статьи 333 (нарушения порядка осуществления международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

В среду сообщалось, что правоохранители блокировали нелегальный механизм поставки на "Львовскую железную дорогу" некачественных российских запчастей. Запчасти ввозились в Украину через оккупированные территории Донбасса.

Напомним, в начале ноября СБУ блокировала продажу авиакомплектующих за границу с украинского оборонного предприятия. Злоумышленники продавали запчасти к вертолетам Ми-2, Ми-8, Ми-17 и их модификациям.

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