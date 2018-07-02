Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

СБУ предупредила провокации против крымских татар в Киеве

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 09:18
Фото: показ фильма "Хидир-деде" в кинотеатре "Жовтень" (ssu.gov.ua)
Фото: показ фильма "Хидир-деде" в кинотеатре "Жовтень" (ssu.gov.ua)

Злоумышленники планировали сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-деде"

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о срыве направленной против крымских татар акции, проведение которой планировалось "на заказ российской стороны". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"По замыслу представителей иностранных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки "Хидир-деде", которая должна была состояться 1 июля 2018 года в кинотеатре "Жовтень". Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в г. Киеве до 100 человек и разделить их на три группы якобы украинских националистов", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, первая группа должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая - разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья - облить "зеленкой" инициаторов создания картины. С целью недопущения совершения провокации ее организаторов задержаны во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева. У них были изъяты заранее подготовленные "зеленка", плакаты и листовки провокационного содержания и инструкции от иностранных кураторов", - отмечают в спецслужбе.

 

Фото: Злоумышленники планировали сорвать презентацию крымскотатарского фильма-сказки "Хідір-деде"

Уголовное производство зарегистрировано по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 161 ("Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

"Точно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастные к совершению провокации возле посольства Венгрии 20 июня", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее посольство Соединенных Штатов Америки в Украине присоединилось к требованию Госдепа США и призвало Российскую Федерацию прекратить преследование крымских татар в оккупированном Крыму.

Денисова завтра встретится с послами ЕС по поводу посещения политзаключенных в РФ США и Россия договорились сохранить разногласия по оккупированному Крыму
Теги публикации: Киев, Крым, Служба безопасности Украины, провокации, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь